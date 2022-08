Australien : Flughafen Canberra wird nach Schüssen evakuiert

Am Flughafen Canberra sind am Sonntag Schüsse im Terminal abgegeben worden.

Der Flughafen in der australischen Hauptstadt Canberra ist wegen mutmasslicher Schüsse im Terminal evakuiert worden. Zeugen und Zeuginnen hätten mindestens drei Schüsse in der Nähe der Check-in-Schalters gehört, berichteten australische Medien am Sonntag. Ein Mann sei von der Polizei festgenommen worden. Wegen des Vorfalls sassen etliche Passagiere und Passagierinnen zunächst in Flugzeugen auf dem Rollfeld fest. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden. Laut den Berichten wurde der Flughafen noch durchsucht.



ABC-Reporterin Lily Thomson hörte die Schüsse und merkte, dass etwas nicht stimmte, als die Leute anfingen zu schreien: «Lauft!» «Ich sah diese Grossmutter mit einem Baby und die Angst in ihrem Gesicht und wusste, dass es etwas Ernstes war», sagte sie gegenüber ABC News Australia.