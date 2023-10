Flughafen Genf: Swiss baut Air Rail Streckennetz mit SBB aus

Die SBB und Swiss erweitern das Air-Rail-Streckennetz. Swiss-Fluggäste, die über die Bahnhöfe Lausanne, Freiburg oder Bern reisen, haben neu die Wahl zwischen einem Anschluss an den Flughafen Zürich oder an den Flughafen Genf.

Seit 2019 arbeitet die Swiss eng mit der SBB zusammen. Ihr gemeinsames Dienstleistungs- und Produktportfolio wird nun ergänzt. Neu führen sie ein Air-Rail-Angebot über den Flughafen Genf ein, wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Dienstag heisst. «Sie können beispielsweise direkt und ganz bequem von New York via Genf nach Lausanne, Freiburg oder Bern reisen. Bisher war lediglich der Hauptbahnhof Genf an das Air-Rail-Streckennetz angebunden.» Swiss-Fluggäste können die neue Verbindung vom oder an den Flughafen Genf ab sofort buchen und nutzen.

Das sagen die beiden Unternehmen

Swiss-CCO Tamur Goudarzi Pour sagt: «Gemeinsam mit der SBB arbeiten wir intensiv daran, unseren Gästen ein immer massgeschneiderteres Mobilitätsangebot zu unterbreiten. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit der Anbindung des Flughafens Genf einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht haben und wir unseren Gästen aus der Westschweiz neben einer grösseren Auswahl auch ein noch nahtloseres und bequemeres Reiseerlebnis bieten können.»

Véronique Stephan, Leiterin Markt Personenverkehr der SBB, meint: «Durch die Erweiterung des Streckennetzes wird es für Fluggäste noch attraktiver, die Weiterreise in der Schweiz staufrei, komfortabel und noch nahtloser mit dem Zug zu unternehmen. Dank umsteigefreien Direktverbindungen mit dem Zug sind Lausanne, Freiburg und Bern mit nur einem Umstieg aus New York erreichbar.»

Das ist das Swiss-Air-Rail-Netz

Zur Verbesserung der Bordkartenkontrolle werden die Swiss-Tickets neu mit dem SBB QR-Code versehen. Das mittelfristige Ziel besteht darin, mehr Transparenz über die Ein- und Aussteigepunkte der Passagiere zu erlangen, um ihnen zum Beispiel im Fall von Unregelmässigkeiten passgenaue Informationen zu alternativen Reisemöglichkeiten anbieten zu können.

«Mit diesem weiteren Schritt im Ausbau des intermodalen Angebots umfasst das Swiss-Air-Rail-Netz neu zwei Flughafenbahnhöfe und gesamthaft elf Destinationen. Dazu gehören Genf (Hauptbahnhof), Freiburg, Bern, Interlaken, Lausanne, Luzern, Lugano, Bellinzona und Basel in der Schweiz sowie München in Deutschland und Bregenz in Österreich», schreiben die Unternehmen.

Die gesamte Reise kann in einem einzigen Schritt gebucht werden. Das Bahnticket ist im Flugpreis inbegriffen und kann auf der Website der Swiss sowie in jedem Reisebüro gebucht werden. Die Fluggäste brauchen nur einmal einzuchecken und erhalten sämtliche Boardingpässe direkt von der Swiss. Dank der Partnerschaft mit der SBB bietet Swiss ihren Fluggästen einen dichten Fahrplan sowie eine Anschlussgarantie im Falle einer Verspätung. Für sämtliche Bahnreisen gilt, dass Einstiege an anderen als den gebuchten Bahndestinationen nicht möglich sind.