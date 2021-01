Die Souvenir-Shirts stehen prominent am Eingang des «Hudson»-Kiosks am Flughafen Zürich.

T-Shirts mit Schweizerkreuz, Hoodies, Baseball-Caps und andere Souvenirs: Von den vom Bundesrat beschlossenen Sortimentsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist im «Hudson»-Kiosk am Arrival 1 des Flughafen Zürichs nichts zu sehen. Nach wie vor sind die Souvenirs prominent am Eingang des Ladens aufgestellt – und werden auch verkauft.

Dabei dürfen Geschäfte seit dem 13. Januar eigentlich nur noch Güter «des kurzfristigen und täglichen Bedarfs» verkaufen, alle anderen Waren müssen abgedeckt werden. So machen es auch die Duty-Free-Shops am Flughafen Zürich, die wie Hudson zum Dufry-Konzern mit Sitz in Basel gehören. Das Sortiment an Elektronik-Produkten, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck ist dort laut Sprecher Renzo Radice abgesperrt.