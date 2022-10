Griechenland: «Flughafen steht unter Wasser» – Chaos auf Kreta wegen heftigem Unwetter

Wie ein News-Scout berichtet, kommt es zurzeit am Flughafen auf Kreta zu chaotischen Szenen. Bilder und Videos zeigen, wie schwer das Unwetter wirklich auf der Ferieninsel wütet.

Teile des Flughafens von Heraklion stehen unter Wasser. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein heftiges Unwetter über dem Mittelmeer hat Kreta schwer getroffen.

Mehrere Personen wurden verletzt.

Auch der Flugbetrieb ist gestört.

Bei schweren Überschwemmungen auf der beliebten griechischen Urlaubsinsel Kreta ist ein Mann gestorben, zwei weitere Menschen wurden am Samstag zunächst noch vermisst. Die Situation sei «ausser Kontrolle» gewesen, sagte der Bürgermeister der Stadt Sitia dem TV-Sender Skai. Er bezeichnete derartige Unwetter in der Region als «aussergewöhnlich».

Laut Feuerwehr wurde ein etwa 50-jähriger Mann nahe der Stadt Heraklion im Norden der Insel in seinem Auto von den sintflutartigen Regenfällen überrascht und konnte sich nicht mehr retten. Auch mindestens neun weitere Menschen sassen den Behörden zufolge vorübergehend in ihren Autos fest. Acht Touristen und ein Wachmann mussten in einem Museum ausharren.

Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten berichtet, kommt es auch auf dem Flughafen Nikos Kazantzakis in Heraklion, der Hauptstadt Kretas, zu chaotischen Szenen. «Wir sitzen seit Stunden am Flughafen fest und warten auf unseren Flug nach Zürich.» Wegen des schlechten Wetters gehe zurzeit gar nichts, so der News-Scout weiter. Teile des Flughafens stehen unter Wasser.

«Es regnet ins Flughafengebäude rein»

Wie Videos und Bilder zeigen, regnet es sogar in den Flughafen rein. «Im Gate, wo die Menschen warten, hat es schreiende und weinende Kinder. Es kommen immer mehr und mehr Leute, fast alle sitzen am Boden, weil es mittlerweile keinen Platz mehr hat.» Wie der News-Scout weiter berichtet, seien die WCs in der oberen Etage des Flughafens geschlossen, weil es reinregnet. «Die Informationen sind karg. Wir sind seit 9.30 Uhr hier, die nächsten Informationen sollen um 15 Uhr folgen.»

Laut Kretanews.gr wurde sogar die Landebahn auf dem Flughafen überschwemmt. Laut Informationen des Onlineportals ist der Flughafen voraussichtlich noch bis 15 Uhr geschlossen. Ein Beamter der Region Heraklion fordert die Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, das Haus nicht zu verlassen. «Bleiben Sie zuhause, es ist ein harter Tag für alle», wird er zitiert. Gemäss lokalen Medien ist es eines der schlimmsten Unwetter, welches Kreta je heimgesucht hat.

Zentimeter hoch steht das Wasser im Flughafen von Heraklion, der Hauptstadt Kretas. 20min/News-Scout