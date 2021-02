Trotz 75 % weniger Passagiere : Flughafen will von Mietern volle Mindestumsatz-Abgaben

Wegen der Corona-Pandemie waren letztes Jahr 75 Prozent weniger Passagiere in Kloten unterwegs. Trotzdem will die Flughafen Zürich AG die volle Umsatzbeteiligung ihrer Mieter. Dies könnte betroffene Firmen in den Konkurs treiben. Der ebenfalls stark betroffene Flughafen will aber partnerschaftliche Lösungen finden.