Am Flughafen Zürich können sich Reisende ab Donnerstag einfacher und angenehmer testen lassen.

Das Angebot richtet sich vor allem an Flugpassagiere, die für die Einreise an ihre Destination ein negatives Resultat vorweisen müssen.

Nun kann am Flughafen Zürich eine Speichelprobe für den Corona-Test abgegeben werden.

Spucken und in fünf Stunden liegt ein Ergebnis vor: Im Testcenter am Flughafen Zürich gibt es ab Donnerstag eine PCR-Testneuheit. Statt des unangenehmen nasalen Abstrichs können Proben für einen Corona-Test auf Speichelbasis (Spucktests) abgenommen werden, wie der Flughafen in einer Mitteilung schreibt.