Zürich: Darum mussten bei der Landung alle Passagiere lachen

1 / 2 Der Flug LX977 musste am Dienstag bei der Landung am Flughafen Zürich durchstarten und das Manöver wiederholen. 20Min/News-Scout «Heute haben Sie Glück und es gibt zwei Landungen zum Preis von einer», liess der Pilot nach dem Manöver verlauten. «Alle lachten», erzählt eine Leserin, die an Bord war. Flightradar24.com

Darum gehts Der Swiss-Flug LX977 landete am Dienstag gleich zweimal in Zürich.

Bei der erstmaligen Landung musste der Pilot durchstarten, weil der Bremsweg ansonsten zu lange geworden wäre.

Mit einem lustigen Spruch zauberte der Pilot den Passagierinnen und Passagieren daraufhin ein Lächeln auf die Lippen.

Die Passagierinnen und Passagiere des Swiss-Fluges LX977 von Berlin nach Zürich kamen am Dienstag gleich zweimal in den Genuss der Landung. Der Airbus A320 musste bei der erstmaligen Landung am Flughafen Zürich durchstarten, wie ein News-Scout und Passagier des Fluges berichtet. «Anscheinend wäre der Bremsweg zu lange geworden und der Pilot entschied, durchzustarten», so eine 20-Minuten-Leserin, die an Bord der Maschine war.

Der Pilot nahm das Manöver mit Humor, so auch die Passagierinnen und Passagiere. «Heute haben Sie Glück und es gibt zwei Landungen zum Preis von einer», teilte der Pilot per Durchsage mit. «Alle lachten», erzählt die News-Scout.

Das sagt das Bundesamt für Zivilluftfahrt

Ein Durchstarten sei immer eine sichere Option, schreibt das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL. Jeder Flug erfordere von Piloten Entscheidungen. In einigen Fällen gebe es nur die Möglichkeit: Ja oder Nein («go/no-go decision»). In anderen Fällen müsse sich der Pilot aufgrund verschiedener Informationen die Entscheidung «erarbeiten». Beide Arten von Entscheidungen würden von den gleichen Faktoren beeinflusst. Am wichtigsten aber sei es, dass sich der Pilot zu jeder Zeit der Situation bewusst sei und frühzeitig erkenne, dass eine Entscheidung erforderlich werde, wie eben beim Durchstarten (Englisch: Go-Around).

So sieht es aus, wenn ein Flugzeug bei der Landung durchstarten muss. Airlive.net

Sei man sich im Anflug nicht ganz sicher, dass die Landung auch wirklich gelingen werde, so dürfe man keinen Augenblick zögern und müsse durchstarten. «Das Gleiche wird empfohlen, wenn das erste Mal auf einen neuen Flugplatz geflogen wird, insbesondere dann, wenn die Landebahn kurz ist. Denn ein Anflug auf eine kurze Landebahn muss sehr exakt durchgeführt werden. Auch bei sehr erfahrenen Pilotinnen und Piloten kann das nicht gerade beim ersten Mal hinhauen», so das BAZL weiter.



Der Go-Around sei also kein Notfall, sondern ein Standard-Verfahren, das alle Piloten aus dem FF kennen müssen.

