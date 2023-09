Flughafen Zürich : «Die Schlange reicht vom Flugzeug bis zur Passkontrolle»

Auf Anfrage sagt Martin Horn, Sprecher bei der Betriebsleitzentrale Flughafen Zürich: «Es ist momentan mit bis zu einer Stunde Wartezeit zu rechnen.» Die Situation betreffe ausschliesslich Passagiere, die in den letzten 40 Minuten am Flughafen angekommen sind.

Am Flughafen Zürich heisst es für die am Sonntagmittag gelandeten Passagiere: Warten. «Die Schlange reicht vom Flugzeug bis zur Passkontrolle. So etwas habe ich hier noch nie gesehen», sagt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Die Stimmung sei geladen, viele Leute seien verärgert. «Personen ohne Schweizer oder EU-Pass werden vom Sicherheitspersonal ganz nach hinten zurückgeschickt. Sie müssen sicher über eine Stunde anstehen», so der 31-Jährige, der aus Pristina angereist ist.