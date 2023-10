Flughafen Zürich: Bei Edelweiss-Flugzeug platzt bei Vollbremsung ein Reifen

Am Freitagabend musste in Zürich der Start eines Edelweiss-Fliegers nach Faro in Portugal abgebrochen werden. Die Maschine sei normal zur Startbahn gefahren und habe dann beschleunigt. «Doch plötzlich begann das Flugzeug hin und her zu wackeln», beschreibt ein Passagier gegenüber «Blick» die Situation. Der Pilot habe dann eine Vollbremsung gemacht und «alle Sachen flogen durch die Kabine». Dann platzte ein Reifen.