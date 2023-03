Nach Verlust: Flughafen Zürich schreibt Gewinn und zahlt wieder Dividende aus

Die Anzahl der Flugbewegungen lag im vergangenen Jahr bei 216’585, dies entspricht einem Plus von 63 Prozent, im Vergleich zu 2021. Gegenüber 2019 liegt die Anzahl Flugbewegungen bei 79 Prozent.

Der Flughafen Zürich hat am Dienstagmorgen die Zahlen für 2022 veröffentlicht.

Die Flughafen Zürich AG weist für das Jahr 2022 einen Gewinn von CHF 207 Millionen Franken aus. Der internationale Luftverkehr hat sich im Verlauf des Jahres stetig erholt. Zum positiven Ergebnis, haben das Immobiliengeschäft (inkl. Circle), und die Erholung der kommerziellen Zentren massgeblich beigetragen, teilt die Flughafen Zürich AG am Dienstag mit.

«Wichtiger Meilenstein»

Die Anzahl der Flugbewegungen lag im vergangenen Jahr bei 216’585, dies entspricht einem Plus von 63 Prozent, im Vergleich zu 2021. Gegenüber 2019 liegt die Anzahl Flugbewegungen bei 79 Prozent. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im letzten Jahr 422‘153 Tonnen Fracht abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Zunahme von sieben Prozent dar, im Vergleich zu 2019 lag das Frachtvolumen bei 93 Prozent. «Die Flughafen Zürich AG hat mit der Rückkehr in die Gewinnzone einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zurück zur bisherigen finanziellen Stärke erreicht», sagt CFO Lukas Brosi. Die aufgrund der Pandemie angestiegene Verschuldung des Unternehmens könne nun sukzessive reduziert werden.