80'000 Quadratmeter gross : Flughafen Zürich eröffnet 15 Mio. Fr. teuren Naturpark

Er liegt gleich hinter dem Circle und ist 80'000 Quadratmeter gross: Der neue Park beim Flughafen Zürich.

Wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte, wird am 5. November das neue Naherholungsgebiet beim Flughafen Zürich zeitgleich mit dem Circle für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit der Parkbahn, einer rund 80 Meter langen Standseilbahn, gelangen Besucherinnen und Besucher in einer Minute Fahrzeit an den höchsten Punkt des Parks. Dort steht die so genannte Himmelsplattform, die mit einem Wasser- und Nebelspiel wohl viel Publikum anziehen wird.