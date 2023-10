«Es herrscht das totale Ferienchaos am Flughafen Zürich»

Am Sonntag müssen Passagiere beim Check-in am Flughafen Zürich lange warten, bis sie einchecken können.

Pünktlich zum Start in die Herbstferien: Reisende beim Check-in zwei am Flughafen Zürich müssen sich gedulden. «Es herrscht das totale Ferienchaos», sagt News-Scout Nicole. Sie sei am Sonntagvormittag nach über 1,5 Stunden in der Warteschlange knapp in der Mitte angelangt. Dabei wolle sie nur ihr Gepäck beim Check-in abgeben. «Ständig werden Personen vorgezogen, die sonst ihren Flug verpassen würden», sagt Nicole. Es seien nur zwei Schalter geöffnet, einer davon für die Flüge von sieben Anbietern. «Es geht nicht vorwärts.»