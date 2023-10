Flughafen Zürich: Technische Störung bei Skyguide – Flieger konnten nicht starten

Wie Vladi Barrosa von Skyguide bestätigte, konnten am späteren Nachmittag keine Flieger in Kloten starten. Grund dafür war eine Störung im Unternehmensnetzwerk. Unter anderem hätten dadurch «Flugplandaten gefehlt». Landungen seien nach wie vor möglich gewesen. Um 16.42 Uhr dann sagte Barrosa, dass «die Störung behoben ist und man wieder starten kann».

Wie ein Leser berichtet, musste er über zwei Stunden im Flieger ausharren. Auch er berichtete von einer Systemstörung bei der Flugsicherung. Der News-Scout hatte sich auf seine Ferien in Dubai gefreut und musste sich gedulden. Die Stimmung sei gerade «noch okay» gewesen. «Es gibt immer neue Informationen durch die Crew. Lange wussten wir aber nicht, was genau los ist», so der Leser. Er sitzt in einem Flieger von Emirates. Wie auf Flightradar24 zu sehen ist, sind 187 Flieger nach der Störung verspätet.