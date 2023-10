Im «ZRH Club» für 49 Franken Gedränge am Sicherheitscheck umgehen

Bereits jetzt kann der Eintritt in den geschlossenen Bereich mit Sofas, Sesseln und Tischen für 49 Franken online gebucht werden. Inbegriffen ist ein kleiner Snack sowie ein Getränk, welche an den Platz gebracht werden. Neben Sushi und tibetanischen Momos steht auch Birchermüesli auf der Speisekarte. Das Angebot ist dürftiger als in der Swiss Lounge. Doch der «ZRH Club» hat vor allem einen zentralen Vorteil: Wer ihn bucht, wird am Sicherheitscheck prioritär behandelt.