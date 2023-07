Flughafen Zürich: Flugzeugtechniker kollabiert auf Rollfeld

Am Dienstag wurden am Flughafen Zürich mehr als 36 Grad Celsius gemessen.

Kreislaufkollaps auf Rollfeld

So erlitt am Dienstagnachmittag am Flughafen Zürich ein Flughafenarbeiter, der das Fahrwerk einer Maschine kontrollieren sollte, einen Kreislaufkollaps auf dem Rollfeld. News-Scout-Bilder zeigen, wie der Mann mit Wasser versorgt werden musste. Der Mann musste abtransportiert werden, wie ein weiteres Foto zeigt. Schutz und Rettung Zürich bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass es zu einem Einsatz auf dem Flughafen Zürich wegen eines medizinischen Problems gekommen sei. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin von SR Technics – ein Anbieter von technischen Dienstleistungen in der zivilen Luftfahrt –, dass einer ihrer Mitarbeitenden einen Kreislaufkollaps erlitt. Es gehe ihm inzwischen wieder gut.

Hitze-Vorkehrungen

Zum medizinischen Problem sei es gekommen, obwohl für die Flughafenarbeitenden eine Reihe von Hitze-Vorkehrungen getroffen würden. «Alle Mitarbeiter verfügen über einen Genickschutz und können gratis Wasser beziehen. Nach den Einsätzen im Freien können sie sich an einen kühlen Ort zurückziehen», so die Sprecherin weiter. Auch werde kostenlose Sonnencreme zur Verfügung gestellt.

«Am Flughafen Zürich arbeiten verschiedene Firmen und Drittabfertiger, die jeweils für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig sind», so eine Mediensprecherin des Flughafens Zürich auf Anfrage von 20 Minuten. Bei der Flughafen Zürich AG arbeiteten auch viele Personen draussen, darunter Elektriker und Personen, die für die Grünflächen zuständig seien. «Bei grosser Hitze arbeitet unser Personal so weit wie möglich zu Randzeiten, wo es noch nicht so heiss ist, oder die Arbeiten werden in die Nacht verschoben», so die Sprecherin. Zudem gebe es regelmässige Schulungen, in denen über das korrekte Verhalten bei Hitze aufgeklärt werde.