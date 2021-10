Auszeichnung – Flughafen Zürich ist der beste in ganz Europa

Keiner in Europa ist so gut wie der in Zürich: Der Flughafen erhält einen Preis.

In den wichtigsten Kategorien belegt das Unternehmen vor allen anderen Flughäfen in Europa den Spitzenplatz.

Wenn es um die Kriterien Kundenzufriedenheit sowie die Qualität von Produkten und Dienstleistungen geht, kann kein anderer europäischer Flughafen mit jenem in Zürich mithalten. Das Unternehmen räumte in diesen Kategorien ab und erhält den World Travel Award als bester Flughafen Europas, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst.