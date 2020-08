47 Prozent weniger Umsatz Flughafen Zürich stark von Coronakrise getroffen

Der Umsatz des Flughafen Zürich sackte im ersten Semester um 47 Prozent ab. Das Fluggeschäft ging dabei um 59 Prozent auf 130 Millionen zurück.

Der Flughafen Zürich hat die Coronakrise voll zu spüren bekommen. In den Monaten April und Mai kam der Flugbetrieb praktisch zum Erliegen. Inzwischen zeichnet sich zwar zaghaft eine Erholung ab, doch die Unsicherheit bleibt hoch.

So sackte der Umsatz im ersten Semester um 47 Prozent auf 310 Millionen Franken ab. Das Fluggeschäft ging dabei um 59 Prozent auf 130 Millionen zurück. Und die Erträge im Nichtfluggeschäft sanken um 34 Prozent auf 180 Millionen, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. «Die Coronakrise hat die gesamte Luftfahrt und die Flughafen Zürich AG wirtschaftlich stark getroffen.

Die Umsätze sind zeitweise fast vollständig eingebrochen, was sich im Geschäftsverlauf des ersten Halbjahrs widerspiegelt», heisst es in der Medienmitteilung.

Schadensbegrenzung dank Kostendisziplin

So gelang es, die Betriebskosten im Vorjahresvergleich um knapp 28 Prozent zu senken. Die Einsparungen seien hauptsächlich auf tiefere Personalaufwendungen als Folge von Kurzarbeit, tiefere Polizei- und Sicherheitskosten sowie weitere allgemeine Kostenreduktionen zurückzuführen, heisst es im Communiqué.

Zaghafte Erholung

Die bereits im Vorfeld publizierten Passagierzahlen für den Juli deuten derweil eine leichte Erholung an. So haben sich die Zahlen gegenüber dem Vormonat verdreifacht. Im Vorjahresvergleich beträgt der Rückgang aber noch immer 78 Prozent. Davor war der Flugbetrieb in den Monaten April und Mai praktisch zum Erliegen gekommen und im Juni betrug der Rückgang noch immer 93 Prozent.