Quarantäne-Karte

Flughafen Zürich vergisst Türkei auf der Weltkarte

Das Plakat am Flughafen Zürich soll Flugreisende über die Quarantänepflicht aufklären. Doch wo sich eigentlich die Türkei auf der Weltkarte befinden sollte, herrscht gähnende Leere.

So werden Fluggäste am Flughafen Zürich über die obligatorische Quarantäne informiert.

Ein Leser-Reporter war irritiert, als er am Donnerstag am Flughafen Zürich ein Informationsplakat zur Quarantänepflicht begutachtete. Denn auf der abgedruckten Weltkarte fehlt die Türkei. Anstelle des Landes befindet sich dort eine Wasserfläche – das Schwarze Meer und das Mittelmeer sind miteinander verschmolzen.

Die Türkei gilt zwar gemäss dem BAG nicht als Risikoland. Trotzdem fragt sich der Leser-Reporter: «Hat der Flughafen etwas gegen die Türkei oder wieso wurde das Land einfach von der Karte gelöscht?» Vermutlich sei einfach ein Fehler passiert – aber bei so einem wichtigen Thema dürfe das dem Flughafen Zürich nicht passieren.

Flughafen: «Plakate werden korrigiert»

Der Flughafen Zürich wurde erst durch die Anfrage von 20 Minuten auf den Fehler aufmerksam. «Wir bedanken uns für den Hinweis», sagt Sprecherin Bettina Kunz. «Es ist in der Tat so, dass beim Einfärben der Länder in der Grafik die Türkei aus Versehen weder gelb noch dunkelblau zugeordnet wurde und deshalb auf dem hellblauen Grund verschwindet», erklärt sie und verspricht: «Die Plakate werden korrigiert und wohl noch im Laufe des heutigen Tages ersetzt.»