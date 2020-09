Flughafen Zürich : Erst halb so viele Starts wie vor der Corona-Krise

Im August sind am Flughafen Zürich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als noch im Juli. Weiterhin ist die Zahl der Flugbewegungen aber noch nicht halb so hoch wie vor einem Jahr.

Konkret starteten im August 2020 am grössten Schweizer Airport gemäss Informationen auf der Flughafenwebseite 5'068 Flugzeuge. In der Statistik ausgewiesen werden nur die Flüge nach Instrumentenflugregeln, der so genannte IFR-Verkehr. Obwohl die Angaben auch Fracht, Geschäfts- und Privatflüge enthalten, sind sie ein guter Indikator für die Zahl von Linien- und Ferienflügen, die am Flughafen abgewickelt wurden.