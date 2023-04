Pistenverlängerung: Flughafen Zürich begünstigt Parteien

Offenbar versucht der Flughafen Zürich, über grosszügige Spenden die Entscheidung über die Pistenverlängerung zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das berichtet am Mittwoch der « Tages-Anzeiger». So geht aus Recherchen hervor, dass mehrere «flughafenfreundliche» Parteien Summen von mehreren Tausend Franken erhalten haben. Die EVP habe allein Ende 2022 eine Spende von 20’000 Franken erhalten, für 2023 wurden nochmal 40’000 Franken on top versprochen. Das wären 5000 Franken pro Parteimitglied gewesen. Offenbar hat sich die Partei im Zuge der kommenden Abstimmung selbst nicht ganz wohl damit gefühlt, die Spenden anzunehmen. Die Partei gab daher das Geld an die Flughafen AG zurück und verzichtete auf Spenden für dieses Kalenderjahr.