Millionenprojekt in Zürich - «Das ist unverständlich» – Flughafen will Pisten verlängern

Zwei Pisten am Flughafen Zürich sollen verlängert werden.

In der Politik kommt das nicht nur gut an.

Der Regierungsrat stimmt dem Vorhaben grundsätzlich zu, wie er am Donnerstag mitteilt.

Der Flughafen will die Sicherheit und Stabilität des Flugbetriebs erhöhen und dafür zwei Pisten ausbauen.

Der Flughafen Zürich will die Pisten 28 und 32 verlängern. Die Piste 28 soll um 400 Meter nach Westen auf 2900 Meter ausgebaut werden. Bei der Piste 32 ist eine Verlängerung um 280 Meter nach Norden auf 3580 Meter geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf schätzungsweise 250 Millionen Franken und werden vom Flughafen finanziert.

Der Regierungsrat Zürich befürwortet den Ausbau grundsätzlich, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. Der heutige Betrieb mit sich kreuzenden Pisten und Flugrouten sowie dem häufig notwendigen Wechsel zwischen den verschiedenen Betriebskonzepten am Flughafen Zürich sei komplex und stelle eine grosse Herausforderung für die Flugsicherung, die Pilotinnen und Piloten und die Abwicklung des Flugbetriebs dar. Mit dem Projekt könne die Sicherheit und die Stabilität des Flugbetriebs erhöht werden. Zudem sei insgesamt eine Abnahme der Fluglärmbelastung zu erwarten. Das geltende Betriebsreglement schliesse die vorgesehene Nutzung der verlängerten Pisten bereits mit ein.