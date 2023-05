USA: Arbeiter repariert Düse einer Maschine von Spirit mit Klebband

Ein Wartungsarbeiter bringt Klebeband an der Düse an: Eine Passagierin droht darauf, nicht mehr mit der Fluggesellschaft Spirit zu fliegen.

«Jede, wirklich jede Fluggesellschaft verwendet Klebeband an Flugzeugen»

Es gibt aber auch beruhigende Hinweise. So meldet sich ein Flugzeugmechaniker:

«Jede, wirklich jede Fluggesellschaft verwendet Klebeband an Flugzeugen. (…) Southwest macht genau dasselbe, ebenso wie United und American.»



In den sozialen Medien kursieren seit Jahren immer wieder Videos von Klebebändern, die an Passagierflugzeugen angebracht werden. Es handle sich aber nicht um gewöhnliches Klebeband, beruhigt die «Washington Post».



«Es wird niemals ein Stück gewöhnliches Klebeband an einem Flugzeug verwendet werden», zitiert sie den Piloten und Sicherheitsberater John Nance. Es handle sich um Speed Tape. Dieses sei extrem stabil und könne Windgeschwindigkeiten von bis zu 965 km/h standhalten.