Flughafenfest: 75 Jahre Flughafen Zürich – diese Attraktionen erwarten dich

Vom 1. bis am 3. September findet das grosse Flughafenfest statt. Anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums erwarten dich unter anderem Flugshows und ein Konzert von Luca Hänni.

Flughafenfest – darum gehts: Vom 1. bis am 3. September findet anlässlich des 75. Jubiläums des Flughafen Zürichs das Flughafenfest statt.

Die zwei Flugshows der Patrouille Suisse werden erstmals mit nachhaltigem Treibstoff durchgeführt.

Neben diversen Konzerten des Flughafenorchesters wird der Schweizer Sänger Luca Hänni auftreten.

Am 14. Juni 1948 landete am Flughafen Zürich erstmals ein Flugzeug. Es handelte sich dabei um eine Douglas DC-4 der Swissair aus Kairo. 75 Jahre später feiert der Flughafen vom 1. bis am 3. September unter dem Motto «Gestern – Heute – Morgen – in Bewegung mit euch» das Flughafenfest. Auf zwei Eventflächen finden unter anderem eine Aviatik-Ausstellung, Live-Shows, Konzerte und Flugshows der Patrouille Suisse statt.

So beginnt das Flughafenfest

Der Auftakt des dreitägigen Festes findet am Freitagabend um 18.15 Uhr mit Bundespräsident Alain Berset, der Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Verwaltungsratspräsident der Flughafen Zürich AG Josef Felder sowie Moderator und Komiker Fabian Unteregger statt. Wie der Flughafen Zürich in einer Mitteilung am Freitag schreibt, spiele das Flughafenorchester ein Medley seiner beliebtesten Hits. Der Eintritt für das Fest ist für alle Besuchende kostenlos.

Rund 30 Flugzeuge und Helikopter in der Aviatik-Ausstellung

Auf rund 60’000 Quadratmetern zeigt die Ausstellung Exponate aus der Vergangenheit bis in die Zukunft. Dazu gehören Flugobjekte diverser Airlines, historische Flugzeuge oder auch Rettungstransportwagen von Schutz & Rettung. Auch zeigen verschiedene Aussteller in der Werft, wie die Zukunft des Fliegens aussehen könnte, und stellen Innovationen für ein nachhaltigeres Fliegen vor.

Flughafen Zürich

Erstmals Flugshow mit nachhaltigem Treibstoff

Sowohl am Freitag- als auch am Sonntagnachmittag führt die Patrouille Suisse eine Flugshow gemeinsam mit einer Embraer von Helvetic Airways durch. Besonders dabei: Das erste Mal wird die Schweizer Luftwaffe mit nachhaltigem Treibstoff fliegen. Die Flughafen Zürich AG strebe an, ihre eigenen Treibhausgas-Emissionen bis 2040 auf netto null zu senken.

Luca Hänni sorgt für Festivalfeeling

Neben Kinderkonzerten mit Marius von der Jagdkapelle am Samstag und einem Sing- und Tanz-Workshop mit den Schwiizergoofe Dance Coaches am Sonntag tritt auch der Schweizer Sänger Luca Hänni am Samstagabend mit dem Flughafenorchester auf.

Auch für die ganz kleinen Gäste ist vorgesorgt: Im Zirkuszelt auf dem Standplatz Tango gibt es Clown- und Zaubershows, Schminkstände, Hüpfburgen sowie einen Besuch von Papa Moll.

Auswirkungen auf den Flugbetrieb

Doch wie sieht der Flugbetrieb während dieser drei Tage aus? Für die beiden rund halbstündigen Flugvorführungen der Patrouille Suisse ist am Freitag- und Sonntagnachmittag jeweils das Zeitfenster von 14.15 bis 15.15 Uhr reserviert. Dabei herrscht am Flughafen Zürich wenig Flugverkehr. Während der Vorführungen werde der Flugbetrieb unterbrochen – ausgenommen sei der Rollverkehr.

Ausserdem ist die Schallschutzhalle Teil der Eventfläche und bleibt deshalb vom 29. August bis am 5. September für den Betrieb von Triebwerkstandläufen geschlossen. Auch die Zuschauerterrasse B ist während der Festtage nicht zugänglich.