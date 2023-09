Flughafenfest Zürich: Der Patrouille Suisse droht das Aus – das sagen die Piloten dazu 

20min/Patrouille Suisse

Zwei Piloten der Staffel sagen nun, wie es Ihnen beim Gedanken an ein mögliches Aus geht und welche Alternativen vorstellbar wären.

Die Zukunft der Patrouille Suisse ist ungewiss: Der Bundesrat hatte mit der Armeebotschaft 2022 beantragt, die letzten F-5-Tiger-Kampfflugzeuge bereits im Jahr 2025 ausser Dienst zu stellen und damit die Kunstflugstaffel aufzulösen. Damit biss er beim Parlament aber auf Granit. Der Ständerat entschied letzten Sommer, dass das «Aushängeschild der Armee» länger in Betrieb bleiben soll.

Doch die bis zu 1700 km/h schnellen Jets sind in die Jahre gekommen. Seit 30 Jahren kurven die Piloten der Patrouille Suisse mit den F-5 durch die Lüfte. Die Einsatzfähigkeit der Kampfjets weiterhin sicherzustellen, kostet viel Geld: rund 25 Millionen Franken pro Jahr. Hinzu kommt, dass es im Juni über Baar ZG bei einem Trainingsflug zu einem Beinahe-Crash in der Luft gekommen ist. Geholfen hat der Zwischenfall den Unterstützer der Kunstflugstaffel indes nicht. Die Linke fühlt sich bestärkt, dass die Zeit der Patrouille Suisse abgelaufen ist .

Wie gehen die Chefs der Patrouille Suisse mit solchen Diskussionen um? Wie verarbeitet man als Pilot einen solchen Beinahe-Crash? Und sind Flugshows angesichts der Klimakrise überhaupt noch angebracht? 20 Minuten sprach am Flughafenfest in Kloten ZH mit Tiger Zero Commander Nils «Jamie» Hämmerli und Michael «Püpi» Duft, Tiger Uno Leader.