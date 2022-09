Annullierungen : Fluglotsen-Streik in Frankreich hat auch Auswirkungen in der Schweiz

Die Fluglotsen und Fluglotsinnen in Frankreich legen am Freitag ihre Arbeit nieder. Air France streicht rund die Hälfte der Kurz- und Mittelstreckenflüge.

Bleibt am Boden: Eine Maschine der Air France auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris. (Archivbild)

Flugreisende in und nach Frankreich müssen sich am Freitag auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Ab den frühen Morgenstunden wollen Fluglotsinnen und Fluglotsen im Land ihre Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Die Generaldirektion für Zivilluftfahrt rief Airlines dazu auf, ihr Angebot auf dem französischen Festland und den Überseegebieten um die Hälfte runterzufahren.

Air France kündigte an, etwa 55 Prozent der Kurz- und Mittelstreckenflüge am Freitag zu streichen. Auch Flüge von Zürich und Genf mit Zielflughäfen in Frankreich sind von Annullierungen betroffen, wie der «Tages-Anzeiger» auf Berufung von Keystone-SDA schreibt. Bei der Langstrecke werde etwa jeder zehnte Flug mit Air France wegfallen.