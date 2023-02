USA: USA: Flugobjekte waren laut Regierung nicht auf Spionage-Mission

USA : Flugobjekte waren laut US-Regierung nicht auf Spionage-Mission

Noch immer geben die drei abgeschossenen Flugobjekte Rätsel auf. Washington beginnt nun damit, einige Vermutungen vorsichtig auszuschliessen.

1 / 5 Die USA haben am 12. Februar 2023 über dem Huronsee im Grenzgebiet zu Kanada eines von insgesamt drei unbekannten Flugobjekten abgeschossen. (Symbolbild) imago images/ZUMA Wire Ein weiteres Flugobjekt wurde über Alaska abgeschossen. IMAGO/Cavan Images Ein drittes Flugobjekt wurde über Kanada abgeschossen. Im Bild: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau. IMAGO/ZUMA Press

Darum gehts Innert weniger Tage hat die US-Regierung insgesamt vier Flugobjekte abgeschossen.

Über die drei letzten Flugobjekte ist noch wenig bekannt, nach Angaben der US-Regierung seien sie aber vermutlich nicht zu Spionagezwecken eingesetzt worden.

Das erste Objekt wurde anfangs Februar abgeschossen, dabei soll es sich um einen mutmasslichen chinesischen Spionage-Ballon handeln.

Die drei vom US-Militär abgeschossenen rätselhaften Flugobjekte sollen nach ersten Erkenntnissen aus Washington nicht Teil einer Spionageballon-Flotte aus China sein. Es soll ausserdem keinen eindeutigen Hinweis darauf geben, dass die Flugobjekte zu Spionagezwecken unterwegs gewesen seien, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag. Man wisse aber immer noch nicht, woher die Objekte stammten und was ihre Mission gewesen sei. Ihre Überreste seien immer noch nicht gefunden worden. «Die Möglichkeit, dass es sich um Ballons handelt, die einfach an kommerzielle Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen gebunden und daher harmlos sind, wird nicht ausgeschlossen», betonte Kirby.

Nachdem das US-Militär am 4. Februar einen mutmasslichen chinesischen Spionageballon abgeschossen hatte, holte es seit Freitag drei weitere bisher nicht identifizierte Flugobjekte vom Himmel. Eines wurde über Alaska abgeschossen, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, der zu den Grossen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada gehört. Zuvor hatten die USA China beschuldigt, mit Ballons ein Überwachungsprogramm zu betreiben und mehr als 40 Länder ins Visier genommen zu haben. China weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer «Überreaktion» seitens der USA. Der abgeschossene Ballon sei ein Forschungsballon aus China gewesen, der durch «höhere Gewalt» weit vom Kurs abgekommen sei.

Erster Schuss ging daneben

Offen blieb nun, wann es endgültige Informationen zu den drei abgeschossenen rätselhaften Flugobjekten geben wird. Man könne ziemlich sicher ausschliessen, dass es sich um Objekte der US-Regierung handele, sagte Kirby. Das Wetter und die geografischen Bedingungen erschwerten die Suche nach den Trümmern. Eines der Objekte war vor Alaska auf Meereis gekracht, ein anderes liegt am Grunde des Huronsees. US-Generalstabschef Mark Milley gestand am Dienstag ein, dass die erste Rakete, die am Sonntag über dem Huronsee abgefeuert worden sei, ihr Ziel verfehlte. «Ja, der erste Schuss ging daneben», sagte Milley bei einer Pressekonferenz in Brüssel.

Das Weisse Haus lieferte nun ausserdem eine Erklärung für die Abschüsse in kurzer Zeit. Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad habe die Radarsysteme nach dem Vorfall mit dem mutmasslichen chinesischen Spionageballon angepasst, sagte Kommunikationsdirektor Kirby. Die Empfindlichkeit der Systeme sei erhöht worden, um mehr Objekte zu identifizieren, die langsam und klein seien sowie hoch fliegen würden.

«Wir lernen von den Trümmern»

Mehr Erfolg als bei den drei rätselhaften Flugobjekten hatte die US-Marine inzwischen bei der Bergung des mutmasslichen chinesischen Überwachungsballons, der vor gut einer Woche vor der US-Atlantikküste abgeschossen worden war. Suchtrupps ist es gelungen, erste Teile des Ballons vom Meeresgrund an die Oberfläche zu bringen.

«Wir lernen von den Trümmern, die wir gerade vom Grund des Atlantiks hochziehen», sagte Kirby. Er erneuerte seine Vorwürfe gegen China: «Es handelt sich um eine konzertierte Aktion der Chinesen, diese spezielle Art von Plattform zur Überwachung und zur Sammlung von Informationen zu nutzen.»

