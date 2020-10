In der vergangenen Woche war es im indischen Bundesstaat Kerala zu zwei weiteren ähnlichen Fällen von Goldschmuggel gekommen.

Commissionerate of Customs

Diese Goldbarren steckten im Rektum eines Passagiers, der von Dubai nach Kannur in Indien reiste.

Das Personal am Flughafen Kannur in Kerala im Südwesten Indiens schlug sofort Alarm, als sie am Dienstag einen Passagier beobachtete, der mit Mühe ging. Der Reisende aus Dubai bewegte sich seltsam. Die Beamten entschieden, den Mann genauer zu kontrollieren.