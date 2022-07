Wien : Flugpassagiere müssen Koffer selber suchen – «Man hätte alles nehmen können»

Ein Paar aus Wien musste den Kroatien-Urlaub ohne Gepäck verbringen. Zurück am Flughafen in Wien mussten sie das Lager durchwühlen.

1 / 3 Ein Paar aus Wien musste den Kroatien-Urlaub ohne Gepäck verbringen. Bild: Heute Am Flughafen in Wien mussten sie das Lager durchwühlen. Bild: Heute Die Austrian Airlines entschuldigt sich dafür, dass das Gepäck nicht in Dubrovnik ankam. Bild: Heute

Darum gehts

Zwei Österreicher wollten die Sommerferien in Kroatien verbringen. Mit Austrian Airlines ging es am 9. Juli von Wien nach Dubrovnik. Vor Ort kam dann laut «Heute» für viele Passagiere die böse Überraschung: Ein Teil der Koffer wurde in Wien vergessen.

Den Aufenthalt in Kroatien musste das Paar ohne Gepäck verbringen. Eine Woche später ging es zurück nach Hause. Wieder am Flughafen in Wien habe es geheissen, man solle doch selber im Lager nach den Koffern suchen. Dort habe das Paar dann ein Meer an herrenlosen Gepäckstücken vorgefunden.

«Passagiere haben ungläubig im Lager gekramt»

«Da hätte man sich alles einfach nehmen können. Auch andere Passagiere haben ungläubig in diesem Lager gekramt», ärgert sich der Passagier gegenüber «Heute». Die eigenen Koffer waren aber nicht dabei. «Die haben sicher Personalmangel, aber deswegen kann ich ja Passagiere nicht einfach alleine lassen und sagen, schaut, wie ihr zurechtkommt.» Die Koffer waren am Anreisetag des Paars doch nach Dubrovnik geflogen worden – und dort liegen geblieben. Sie hätten die Koffer immer noch nicht zurück, sagt der Passagier neun Tage später.

Backoffice-Mitarbeiter helfen aus

Entschädigung habe es bis jetzt keine gegeben. Die Austrian Airlines drückt gegenüber «Heute» ihr Bedauern über den Vorfall aus und entschuldigt sich für die «Unannehmlichkeiten». Das Gepäck werde so schnell wie möglich zurück geliefert. Der Zutritt ins Lager sei aus einem Servicegedanken heraus gestattet. «So soll eine schnellstmögliche Identifizierung des Gepäckstücks durch den Besitzer erfolgen», so die Airline. Das Flughafenpersonal kontrolliere, ob der Koffer zu den rechtmässigen Besitzern komme. Auch seien die Räume videoüberwacht. In Spitzenzeiten würden sogar Backoffice-Mitarbeiter aushelfen, die Gepäckstücke zu beaufsichtigen. Da sie keine Uniform tragen, seien sie offenbar nicht als Mitarbeiter erkannt worden.

