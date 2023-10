Sozialwissenschafter Gianluca Grimaldi plante, von seinem Forschungsaufenthalt in der Südsee per Zug, Bus und Schiff nach Deutschland zurückzukehren. Das hätte mehrere Wochen gedauert – zu viel für seinen Arbeitgeber: Er wurde gefeuert.

Flugscham : Forscher wollte 39’000 km per Zug und Schiff heimkehren – entlassen

1 / 4 Dr. Gianluica Grimalda will in kein Flugzeug mehr steigen. X/GGrimalda Bereits auf dem Hinweg nach Papua-Neuguinea hatte Grimalda ein Flugzeug benützen müssen. X/GGrimalda Auf Bougainville forschte Grimalda zu den Auswirkungen des Klimawandels. X/GGrimalda

Darum gehts Gianluca Grimalda (51), Forscher am norddeutschen Institut für Weltwirtschaft, ist nach zehn Jahren entlassen worden.

Als Grund dafür sieht er seine Weigerung, von einem Forschungsauftrag in Papua-Neuguinea zurückzufliegen.

Dort hatte er zu den Auswirkungen des Klimawandels auf einer Insel geforscht.

Grimalda (51), der sich dem Klimaschutz verschrieben hat und sich als «Langsamreisender» bezeichnet, hatte auf der Insel Bougainville in Papua-Neuguinea Studien zum Thema Auswirkungen des Klimawandels auf die Bevölkerung betrieben. Als es im September nach einigen Monaten Aufenthalt für ihn darum ging, das Südseeparadies zu verlassen und die über 22’000 Kilometer lange Reise zurück zu seinem Arbeitsort am norddeutschen Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel anzutreten, wollte er dies auf keinen Fall mit dem Flugzeug tun: Er plante stattdessen, die ganze Distanz ohne zu fliegen zurückzulegen und dafür nur Schiff, Zug und Bus zu benützen.

Die Fahrt hätte damit nach seinen Plänen über 39’000 Kilometer geführt und rund 50 Tage gedauert – per Flugzeug wäre die Strecke mit 40 Flugstunden zu bewältigen gewesen, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Gemäss Grimalda hätte er die Umwelt so mit 420 Kilo CO₂ belastet, Fliegen hätte hingegen 5,3 Tonnen Ausstoss verursacht.

«Den Menschen hier versprochen, nicht zu fliegen»

Das war für den Forscher und Klimakleber, der selbst an einer Aktion von Klimaschützern im Porsche-Hauptquartier teilgenommen hatte, nicht tolerierbar: Es sei für ihn «in der gegenwärtigen Phase der Klimakrise moralisch nicht akzeptabel, «CO₂ zu verschwenden, um dieser sinnlosen Forderung» seines Arbeitgebers nachzukommen, sagte er. Zudem habe er den Menschen in Bougainville versprochen, klimaverträglich heimzureisen.

Denn das IfW hatte ihn am 27. September aufgefordert, innert fünf Tagen bis zum 2. Oktober heimzukehren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Aufenthalt schon zwei Monate länger als geplant gedauert. Als den Verantwortlichen an der Hochschule klar wurde, dass Grimalda der Aufforderung nicht nachkommen würde, teilte ihm das IfW am 11. Oktober mit, dass sein Forschungsvertrag beendet werde.

Grimalda will gegen Entlassung klagen

«Wenn ich, um meinen Job zu behalten, solchen Anforderungen nachkommen muss, dann ziehe ich es vor, meinen Job zu verlieren», sagte Grimalda im deutschen «Tagesspiegel». In einem Statement verteidigt er sich: «Da ich keinen Lehrauftrag habe und die Sitzungen online abgehalten werden können, ist meine Anwesenheit in Kiel nicht erforderlich.» Die Entscheidung des IfW sei «schockierend». Grimalda kündigte an, die Entlassung anzufechten.

Beim IfW hiess es, man wolle sich «prinzipiell nicht zu internen, vertraulichen Personalangelegenheiten in der Öffentlichkeit» äussern. Generell unterstütze man aber seine Beschäftigten dabei, Dienstreisen klimafreundlich zu gestalten. «Wir sind bestrebt, in Deutschland und Europa möglichst weitgehend auf Flugreisen zu verzichten. Wenn sich Flüge nicht vermeiden lassen, finanzieren wir Emissionsausgleichsmassnahmen über Atmosfair.» Das Institut hatte Grimalda laut dessen Aussagen zuvor bereits einmal abgemahnt, weil er an illegalen Klima-Aktionen der Gruppe Scientist Rebellion teilgenommen hatte.

