Appenzell Innerrhoden: Flugschüler (27) verfängt sich mit Gleitschirm in Luftseilbahn

Am Freitagnachmittag flog ein 27-jähriger Flugschüler mit einem Gleitschirm vom Kronberg nach Jakobsbad. Kurz vor der Landung geriet er mit dem Fluggerät in die Seile der Luftseilbahn und blieb dort hängen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt.

Kurze Zeit später löste sich der Gleitschirm und der Flugschüler stürzte samt dem Gleitschirm rund zehn Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich noch unbestimmte Verletzungen zu und wurde mit der Rega in ein Zentrumsspital geflogen. Im Einsatz war auch der Rettungsdienst Appenzell. Die Kantonspolizei leitete den Vorfall zuständigkeitshalber an die Bundesanwaltschaft weiter.