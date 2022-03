Ukraine-Krieg : «Flugverbotszone wäre eine Kriegserklärung» – Putin warnt Westen

Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski fordert von der Nato eine Flugverbotszone über seinem Land. Die Nato lehnt das ab. Russlands Präsident Wladimir Putin warnt nun den Westen, dass er eine Flugverbotszone als Kriegserklärung erachten werde.

Die Nato lehnt das mit dem Verweis ab, dass sie sich so in den Krieg einmischen würde.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit Blick auf westliche Staaten und die Nato scharf vor einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. «Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Beteiligung des jeweiligen Landes an dem bewaffneten Konflikt betrachtet», sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit Mitarbeitern der russischen Airline Aeroflot.