Flugverkehr: Swiss verzeichnet stärkstes Ergebnis der Firmengeschichte 

Die Swiss erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres das stärkste Finanzergebnis der Firmengeschichte.

Rund ein Drittel mehr Passagiere als in der Vorjahresperiode wurden transportiert.

Die Swiss konnte von einem sehr guten Sommerreisegeschäft profitieren und hat durch ein Rekordergebnis im dritten Quartal das bereits starke Resultat des ersten Halbjahres weiter ausgebaut. Vor allem im Freizeitreisesegment war die Nachfrage nach Reisen gross. In den ersten neun Monaten des Jahres erwirtschaftete die Swiss ein operatives Ergebnis von 615,9 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung von rund 114 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2022: 287,5 Millionen Franken).

Das Unternehmen hat damit das stärkste Neunmonatsergebnis in ihrer über zwanzigjährigen Firmengeschichte verzeichnet. Die operativen Erträge stiegen im selben Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 26,4 Prozent auf vier Milliarden Franken (2022: 3,2 Milliarden Franken).

Das sagt die Swiss zum Ergebnis

Markus Binkert, CFO von Swiss, sagt: «Ich bin dankbar und stolz, dass wir als Team in den wichtigen Sommermonaten solch ein gutes Ergebnis erwirtschaftet haben. Damit haben wir unser finanzielles Fundament weiter gestärkt und bewiesen, dass wir nach überwundener Pandemie auch längerfristig solide auf eigenen Beinen stehen.» Man habe im dritten Quartal davon profitieren können, dass die Nachfrage nach Flugreisen branchenweit grösser gewesen sei als das Angebot.

Dieter Vranckx, CEO von SWISS, kommentiert: «Ich danke dem gesamten Swiss-Team sehr herzlich für seine ausgezeichnete Team-Leistung, die unser Rekordergebnis ermöglicht hat. Es freut mich besonders, dass wir nicht nur finanziell auf Kurs sind, sondern dass die jüngste Umfrage klar zeigt, dass die Motivation und die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden deutlich gestiegen sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoller wird und wir weltpolitisch unruhigen Zeiten entgegengehen, ist es von grosser Bedeutung, dass wir uns ein solides finanzielles Polster geschaffen haben. Es versetzt uns zudem in die Lage, weiter in das Reiseerlebnis unserer Fluggäste und in unsere Mitarbeitenden zu investieren. Dabei stehen auch Massnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit ganz oben auf unserer Prioritätenliste.»