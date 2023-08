Genau vor 2 Monaten wagte Sergej Prigoschin den Aufstand

1 / 7 Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, einen Tag nach seinem Aufstand gegen Moskaus Militärführung am 24. Juni 2023. REUTERS Russischen Medien zufolge starb Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz zusammen mit Wagner-Kommandant Dmitri Utkin und acht weiteren Insassen. via REUTERS Die Maschine stürzte demnach zwischen Moskau und St. Petersburg im Gebiet Twer ab. via REUTERS

Darum gehts Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, ist tot.

Das bestätigt sein Telegram-Kanal.

Dem kremlnahen Fernsehsender Zargrad zufolge wurden die Leichen von Prigoschin und dem Söldnerführer Dmitri Utkin «vorläufig identifiziert».

Genau vor zwei Monaten hatte der Wagner-Chef seinen Kurz-Aufstand gegen Moskaus Militärführung gewagt.

«Ich denke, wir sollten mit dem Finger auf den Kreml zeigen, aber ich bezweifle, dass es Putins Befehl war», sagt der russische Oppositionelle Ilya Ponomarew zu 20 Minuten.

«Ich denke, da waren Sergei Schoigu und seine Leute am Werk.»

Moskau hat sich bislang nicht geäussert. Dafür meldet sich Wladimir Putins Patentochter.

Prigoschins Tod sei ein «klares Signal», so Xenia Sobtschak.

Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist tot. Das bestätigte unter anderem sein Telegram-Kanal Grey Zone. Russischen Medien zufolge starb er bei einem Flugzeugabsturz, zusammen mit Wagner-Kommandant Dmitri Utkin und acht weiteren Insassen. Die Maschine stürzte demnach zwischen Moskau und St. Petersburg im Gebiet Twer ab.

Zur Absturzursache gab es am Abend noch keine offiziellen Angaben. Die russischen Behörden leiteten Ermittlungen ein. «Grey Zone» verbreitet aber die Version eines gezielten Abschusses durch die russische Luftwaffe. Überprüfen lässt sich diese Behauptung nicht. «Prigoschin starb als Ergebnis der Handlungen von Verrätern Russlands», hiess es in dem Post. «Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein!»

Dem kremlnahen Fernsehsender Zargrad zufolge wurden die Leichen von Prigoschin und dem Söldnerführer Dmitri Utkin «vorläufig identifiziert». Von offizieller Seite steht eine Bestätigung aus. Nach russischen Behördenangaben stand Prigoschin aber auf der Passagierliste eines abgestürzten Flugzeugs.

«Ich bezweifle, dass es Putins Befehl war»

Beobachter merkten an, dass Prigoschin vor genau zwei Monaten, am 23. Juni, seinen Kurz-Aufstand gegen Moskaus Militärführung gewagt hatte. Entsprechend sehen einige jetzt auch diese Kreise am Werk.

«Ich denke, wir sollten mit dem Finger auf den Kreml zeigen, aber ich bezweifle, dass es Putins Befehl war», sagt der russische Oppositionelle Ilya Ponomarew zu 20 Minuten. «Ich denke, da waren (der russische Verteidigungsminister) Sergei Schoigu und seine Leute am Werk.»

Putins Patentochter: «Klares Signal»

Die Patentochter von Russlands Präsident Wladimir Putin, Xenia Sobtschak, schreibt auf Telegram: «Nach meinen Quellen war Prigoschin tatsächlich an Bord.»

Sie schreibt weiter: «Es besteht Grund zu der Annahme, dass offiziell ein Fehler der Luftabwehr als Ursache angeführt wird.» Sobtschak bezieht sich dabei auf Spekulationen, wonach Prigoschins Maschine von den russischen Streitkräften selbst abgeschossen worden sei.

Prigoschins Tod sei ein klares Signal an die russische Elite respektive an jene, welche die «Spezialoperation» in der Ukraine zu harsch kritisierten, merkt sie an.

«Terroranschlag an Bord oder russische Luftabwehr?»

Der Wagner-Chef Prigoschin war für seine ungeschorene und ungehobelte Kritik an der russischen Militärführung und ihrer Handhabung des Ukraine-Kriegs bekannt und berüchtigt.

Unbestätigten Meldungen zufolge wurde Prigoschins Maschine mit einer Rakete S-300 abgeschossen. Entsprechend fragt sich die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti: «Terroranschlag an Bord oder russische Luftabwehr?»

«Geschenk zum Unabhängigkeitstag»

Derweil vermeldet die russische Nachrichtenagentur RBC: Die Untersuchung der russischen Behörden werde «alle Ursachen des Flugzeugabsturzes» berücksichtigen, einschliesslich «externe Auswirkungen».

In den ukrainischen Social-Media-Kanälen wird auf die Nachricht von Prigoschins Tod verhalten gejubelt – und mit einem Augenzwinkern kritisiert, wieso Putin mit dem Abschuss nicht bis morgen, dem 24. August, gewartet habe. «Das wäre ein wunderbares Geschenk zum Unabhängigkeitstag gewesen.»