FC Basel: Kaputtes Flugzeug verzögert Reise nach Kasachstan

Ndoye brillierte gegen Winti mit vier Scorerpunkten. SRF

Darum gehts Der FC Basel muss für die Europa-Cup-Quali nach Kasachstan reisen.

Doch der Trip in Richtung Osten muss mehrmals verschoben werden.

Grund dafür sind technische Probleme am Flieger.

Nach zwei Niederlagen zum Start konnte der FC Basel am Sonntag gegen Winterthur den ersten Saisonsieg einfahren. Mit dem neu gewonnenen Schwung wollte der FCB den 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel der Conference-League-Quali aufholen. Doch schon die Reise zur Heimstätte von Gegner Tobol Kostanay nach Kasachstan stellte die Basler vor eine echte Herausforderung.

Der ursprüngliche Plan: Am Dienstagmittag wollte das Team von Trainer Timo Schultz den 4000 Kilometer langen Trip in Angriff nehmen. Geplant war die Ankunft in der 250’000-Einwohner-Stadt um Mitternacht. Doch ein technisches Problem am Flieger machte Taulant Xhaka und Co. einen Strich durch die Rechnung und so wurde der Abflug auf den Abend verlegt. Als Überbrückung wurde ein Training in Basel eingelegt.

Am Nachmittag dann das nächste Problem. Auch der zweite Versuch am Dienstagabend muss abgesagt werden. «Aufgrund von Reparaturarbeiten bei einem der Cockpit-Fenster des Charterflugzeugs, welche umfassender waren als von der Airline heute Morgen eingeschätzt, sowie den noch nötigen Tests vor der Wiederinbetriebnahme ist ein Abflug heute Dienstag nicht mehr möglich», gab der FC Basel gestern Abend auf Twitter bekannt. Die Basler nehmen am Mittwoch den nächsten Anlauf, wann genau, ist noch unklar.

Schafft der FCB den Sprung in die 3. Quali-Runde? Nein, auch das Rückspiel in Kasachstan geht verloren. Der FCB gewinnt zwar, die Hypothek aus dem Hinspiel ist aber zu hoch. Ja, die Basler zeigen ein starkes Comeback.

Gesperrte Spieler bleiben zu Hause

Die Reisestrapazen bringen den Terminplan des FCB gehörig durcheinander. Das Rückspiel gegen Tobol Kostanay wird am Donnerstag um 16 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen (bei 20 Minuten im Ticker). Der Flug in Richtung Kasachstan dauert ganze acht Stunden, also auch wenn der Flieger mit den Spielern an Board am Mittwoch in den frühen Morgenstunden abhebt, kommt der FCB nur knapp 24 Stunden vor dem Spiel an. Eine gute Matchvorbereitung sieht anders aus.

Nicht mit nach Kasachstan reisen werden Riccardo Calafiori und Thierno Barry. Die beiden flogen im Hinspiel vom Platz und sind für das Rückspiel gesperrt. Trainer Timo Schultz kann in der Offensive aber auf Dan Ndoye zählen, mit vier Scorerpunkten war er gegen Winterthur der überragende Mann. Es wird sich zeigen, wie lange er noch für den FCB auflaufen wird. Denn italienische Medien berichteten, dass der 22-Jährige mit Serie-A-Club Bologna einig sein soll.