Neuheim ZG

Flugzeug kollidiert fast mit Segelflieger

Im Mai sind sich zwei Flugzeuge über dem Gebiet des Kantons Luzern gefährlich nahe gekommen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ermittelt

Der Vorfall ereignete sich am 8. Mai auf rund 1500 Metern über Meer, wie aus dem Vorbericht hervorgeht, den die Sust am Dienstag veröffentlichte. Das Segelflugzeug war vom Flugplatz Hausen am Albis mit einem Piloten an Bord zu einem privaten Flug gestartet.