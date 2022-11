USA: Flugzeug fliegt in Hochspannungsleitung

Stundenlange Rettungsaktion : Flugzeug kracht in Hochspannungsleitung – 120’000 Leute ohne Strom

Videos zeigen, wie das Flugzeug in den Leitungen des Strommasts festhängt und die Rettungsaktion startet.

Ein Kleinflugzeug krachte am Sonntag gegen 17.30 Uhr in eine Hochspannungsleitung. Beim Flugzeug handelt es sich um eine Mooney M20, ein einmotoriges Kleinflugzeug. Es hing 30 Meter über dem Boden in den Leitungen fest. Erst mehrere Stunden später konnten die Insassen befreit werden.