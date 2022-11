Wisconsin, USA : Flugzeug mit 56 Hunden an Bord muss auf verschneitem Golfplatz notlanden

In den USA kam es zu einer Rettungsaktion der etwas anderen Art. Ein Frachtflugzeug geriet in einen Sturm und musste notlanden. Es hatte mehr als 50 Hunde an Bord – zum Glück gab es keine Verletzten.