Flugzeug mit 72 Menschen stürzt ab und geht in Flammen auf

Nepal : Flugzeug mit 72 Menschen an Bord stürzt ab und geht in Flammen auf

Beim Anflug auf den Flughafen von Pokhara in Nepal ist eine Linienmaschine der Yeti Airlines abgestürzt und in Brand geraten. Rettungskräfte sind vor Ort.

Rauch und Flammen am Absturzort in Pokhara.

An Bord waren insgesamt 72 Personen.

Beim Anflug auf den Flughafen von Pokhara in Nepal ist eine Linienmaschine der Yeti Airlines abgestürzt.

In der nepalesischen Stadt Pokhara ist einem Medienbericht zufolge ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines seien 68 Passagiere und vier Crew-Mitglieder gewesen, berichtete die Zeitung «Kathmandu Post» unter Berufung auf einen Airline-Sprecher.

Das Flugzeug, eine zweimotorige ATR 72, verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara. Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmasslichen Ort des Absturzes zu sehen. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt.