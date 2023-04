Arsenal: Flugzeug mit Noelle Maritz und Lia Wälti geht in Flammen auf

Beim Jubiläum von Trainer Urs Fischer hat der 1. FC Union Berlin einen grossen Schritt Richtung Champions League verpasst. Im 200. Pflichtspiel ihres Trainers an der Seitenlinie kamen die Eisernen am Sonntag gegen den VfL Bochum nur zu einem 1:1 (1:0). Josip Juranovic (45.+3 Minute) brachte die Gastgeber im Stadion an der Alten Försterei mit einem sehenswerten Freistosstor in Führung. Kevin Stöger (55.) erzielte per Foulelfmeter aber den Ausgleich für den Revierclub.