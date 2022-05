Passagiere sauer : Flugzeug muss nach 40 Minuten wegen eines unerfahrenen Co-Piloten umdrehen

Die Passagiere an Bord eines Airbus A330 mussten bei ihrem Flug von London nach New York drei zusätzliche Stunden im Flugzeug verbringen: Die Maschine von Virgin Atlantic musste über Irland wenden und zurückfliegen, weil dem Co-Piloten die Zulassung fehlte.

1 / 2 Ein Airbus A330 von Virgin Atlantic musste den Flug von London-Heathrow nach New York nach kurzer Zeit abbrechen. Imago Die Maschine war bereits über Irland, als der Pilot sich zur Rückkehr entschloss. Flightradar24

Darum gehts Ein Flug von Virgin Atlantic von London nach New York musste nach 40 Minuten umdrehen.

Grund war der Co-Pilot, dessen Ausbildung noch nicht abgeschlossen war.

Die Airline gibt an, sie habe nach dem Fehler in der Arbeitsplanung die internen Abläufe überarbeitet.

Der Airbus A330 von Virgin Atlantic war am Montag in London-Heathrow pünktlich um 9.42 Uhr in Richtung New York abgehoben, der Pilot war mit 17 Dienstjahren und Tausenden von Flugstunden ein alter Hase. Umso grösser war das Erstaunen an Bord, als das Flugzeug nach rund 40 Minuten in der Luft über Irland umdrehte und nach London zurückflog, wo die Maschine um 11.19 Uhr wieder landete.

Grund dafür war nicht etwa ein Defekt, sondern offenbar ein Fehler in der Arbeitsplanung der Airline. Denn nach mehreren Hundert Kilometern in der Luft teilte der Co-Pilot dem Flugzeugführer mit, dass er zwar das entsprechende Training für die Maschine absolviert hatte, die notwendige Schlussprüfung dafür aber noch ausstehend war. Daraufhin blieb dem Piloten keine andere Wahl, als nach London zurückzufliegen. «Man konnte die Luft im Cockpit fast schneiden», so ein Insider gegenüber der britischen «Sun». Die Situation sei «lästig für alle» gewesen und die Fluggäste seien erzürnt gewesen.

Zurück in London musste die Maschine auf der Rollbahn warten, bis die Airline einen erfahreneren Piloten gefunden hatte. Schliesslich landete der Airbus mit gegen drei Stunden Verspätung in New York. Ein Sprecher von Virgin Atlantic erklärte den Vorfall: «Wegen eines Planungsfehlers kehrte Flug VS3 von Heathrow nach JFK kurz nach dem Start wieder um. Der qualifizierte Erste Offizier, der mit dem erfahrenen Captain flog, wurde durch einen neuen Piloten ersetzt, um die Anforderungen, der von Virgin Atlantic verlangten Protokolle, zu erfüllen.» Die Passagiere und Passagierinnen seien aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Virgin hat seit den Zwischenfall vom Montag die «internen Prozesse» überarbeitet.

