Flight Attendant angegriffen - Flugzeug-Schläger drohen bis zu 20 Jahre Haft

Auf einem Inlandflug zwischen der Ostküsten-Metropole New York und Kalifornien war vergangenen Mittwoch ein Passagier handgreiflich geworden. Er griff eine Flugbegleiterin an und schlug diese mehrfach. Nach dem Angriff setzte sich der Mann wieder in seinen Sessel in der ersten Klasse. Jetzt muss der Mann vor Gericht. Wie der Fernsehsender ABC berichtet, drohen ihm dort bis zu 20 Jahre Haft.