Altenrhein SG: «Ich hörte Lärm, dann krachte das Flugzeug in den See»

Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen ist kurz nach dem Start vom Flugplatz Altenrhein ein Flugzeug in der Nähe von Staad in den Bodensee gestürzt. «Gemäss ersten Informationen handelt es sich um ein Kleinflugzeug. Über die Anzahl der Insassen können noch keine Angaben gemacht werden», schreibt die Polizei weiter.

«Das Kleinflugzeug befindet sich in knietiefem Wasser, circa 50 Meter vom Ufer entfernt», so die Kapo St. Gallen. «Gemäss ersten Erkenntnissen startete das Kleinflugzeug beim Flughafen Altenrhein. Der Pilot meldete technische Probleme. Ihm wurde die Landerlaubnis zur Rückkehr zum Flughafen gegeben», so die Polizei. Das Flugzeug sei etwa 50 Meter vom Ufer entfernt in den See gestürzt.