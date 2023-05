Neuenburg: Flugzeug stürzt ab, mehrere Tote

Der Einsatz in der Region Ponts-de-Martel läuft noch.

Am späten Samstagmorgen ist im Kanton Neuenburg offenbar ein Flugzeug abgestürzt, wie RTN meldet. Das Unglück soll sich in der Region Ponts-de-Martel ereignet haben. Mehrere Personen haben beim Absturz ihr Leben verloren, bestätigt die Kantonspolizei Neuenburg gegenüber RTN. Laut «Le Nouvelliste» handelt es sich um ein Kleinflugzeug. Passiert sei der Absturz in einem Waldgebiet, das schwer zugänglich sei.