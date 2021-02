USA : Flugzeug verliert Teile über Wohngebieten bei Denver

In Denver im US-Bundesstaat Colorado hat ein Flugzeug Maschinenteile verloren, die dann in mehrere Wohngebiete gestürzt sind. Aktuell gibt es keine Informationen zu allfälligen Verletzten.

Teile eines Flugzeugs sind nach Angaben der Polizei unweit von der US-Stadt Denver im Bundesstaat Colorado in mehrere Wohngebiete gestürzt. Das Flugzeug sei sicher am Internationalen Flughafen in Denver gelandet, erklärte die Polizei in Broomfield am Samstagnachmittag (Ortszeit). Über Verletzte sei nichts bekannt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei sprach von Problemen mit dem Triebwerk.