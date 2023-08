Annalena Baerbock: Flugzeug-Panne in Abu Dhabi – 80 Tonnen Kerosin abgelassen

Nach der Panne an einem Regierungs-Airbus soll im Laufe des Tages entschieden werden, wann die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihre Reise in die Pazifik-Region fortsetzen kann. Unter anderem wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten der Flugzeugbesatzung wurde am Montag bei dem erzwungenen Zwischenstopp in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht damit gerechnet, dass die Grünen-Politikerin noch im Laufe des Montags mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr weiterfliegen kann.

Rückgabe von Kulturgütern an das indigene Volk

Eigentlich wollte Baerbock am Montagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit (14.30 MESZ am Montag) in der australischen Hauptstadt Canberra landen. Am Dienstagvormittag sollte das offizielle Programm mit der Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien beginnen. Die Objekte des Grassi Museums in Leipzig – ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule – haben sakralen, kulturellen und identitätsstiftenden Wert für das Kaurna-Volk. Unklar blieb zunächst auch, welche Änderungen es an dem bis Samstag geplanten Reiseprogramm geben würde. Baerbock wollte nach Australien auch Neuseeland und Fidschi besuchen.