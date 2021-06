US-Vizepräsidentin : Flugzeug von Kamala Harris muss umkehren

Holpriger Start für den ersten Auslandstrip von US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Technische Probleme zwangen ihre Maschine zur Umkehr.

Auf dem Weg nach Guatemala: US-Vizepräsidentin Kamala Harris steigt in die Air Force Two, die wenig später wieder umkehren musste. (6. Juni 2021)

Technische Probleme am Flugzeug aber führten zu einer Rückkehr zum Militärflugplatz in Maryland.

Harris musste anderthalb Stunden auf einem Militärflugplatz nahe Washington ausharren, ehe sie mit einer anderen Maschine schliesslich ihre Reise fortsetzen konnte. In Guatemala will Harris am Montag Staatschef Alejandro Giammattei treffen. Anschliessend reist sie nach Mexiko weiter, wo sie am Dienstag mit Präsident Andrés Manuel López Obrador zusammenkommen will.