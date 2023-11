Flugzeugabsturz: Flughafen Zürich übt den Notfall

Am Dienstagnachmittag fand auf dem Flughafen Zürich die Notfallübung «Duro 23» statt.

Es war eine sogenannte «Full Scale»-Übung. Es waren alle Organisationen beteiligt, die bei einem Ernstfall am Flughafen Zürich betroffen sein können.

Ein Flugzeug stürzt bei der Landung auf den Flughafen Zürich in Kloten ZH über bewohntem Gebiet ab, zahlreiche Menschen werden verletzt, auch Tote sind zu beklagen. Ein Horrorszenario für Reisende und Anwohner. Damit die Einsatzkräfte aber auf einen solchen Ernstfall vorbereitet sind, ist regelmässiges Training extrem wichtig. Daher wurde dieses Beispiel in der Übung «Duro 23» am Flughafen Zürich durchexerziert.