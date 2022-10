McFit-Gründer unter den Opfern: Flugzeugabsturz mit Schweizer Piloten wirft Fragen auf

Der 53-jährige Millionär und Gründer der Fitnesskette McFit, Rainer Schaller, seine 44-jährige Partnerin Christiana Schikorsky, deren Kinder, ein weiterer Deutscher und der 66-jährige Schweizer Pilot mit Nachnamen Lips – sie alle waren an Bord des Privatflugzeugs vom Typ Piaggo P.180 Avanti, das am Samstag auf dem Weg vom südmexikanischen Palenque nach Puerto Limón an der Karibikküste war. Kurz vor der Landung auf einer Höhe von etwa 600 Metern habe man die Maschine verloren, der Kontakt mit dem Kontrollturm sei schon vorher abgebrochen. Wie der Direktor der Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo, sagte, sei merkwürdig, dass zum einen der Pilot keinen Notfall erklärt habe und zum anderen kein Signal von der Notsendeanlage gesendet worden sei.

Blitzeinschlag möglich

Ein Blitzeinschlag könnte dafür verantwortlich gewesen sein, «bei dem die gesamte Flugzeug-Avionik lahmgelegt» werde. Ein Signal der Notsendeanlage könne in einem solchen Fall nicht abgegeben werden, was das Fehlen eines solchen erklären würde. Gegen einen Blitzeinschlag wiederum spreche, dass es laut Hinners zum Zeitpunkt des Absturzes in der Nähe des Flugplatzes kein Gewitter gegeben habe, auszuschliessen sei aber nicht, dass die Maschine auf dem Weg zum Zielort trotzdem in ein Gewitter geraten sei.