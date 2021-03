Die Trainingsflüge ab dem Flugplatz Emmen der Patrouille Suisse sind für insgesamt zehn Tage vorgesehen. Gestartet wird nach Ostern, am Dienstag, 6. April. Die Flüge dauern täglich jeweils etwa eine Stunde und der Kurs soll als «Grundlage für attraktive und sichere Vorführungen» dienen, wie die Patrouille Suisse auf Twitter mitteilte. Am Anfang stehen Trainings hoch über der Schrattenfluh auf dem Programm. Danach folgen Flüge über den Trainingsplätzen Bellechasse, Wangen-Lachen, Payerne und Emmen.

Wie Skynews.ch schreibt, sollte die Vorführsaison am 4. Juni mit der Brevetierung der Piloten in Payerne starten und am 21. Oktober mit einer Vorführung über der Axalp beendet werden. Laut Jahresprogramm von Februar, hat die Patrouille Suisse insgesamt 38 Shows und weitere Trainings geplant. Wegen der bestehenden Corona-Situation könnte das Programm der Patrouille Suisse für das laufende Jahr noch zusammengestrichen werden.

Laut Plan sind noch etwa Flugvorführungen am Schwingfest in Lenzburg oder am Eidgenössischen Schützenfest in Emmen geplant. Bereits verschoben wurde das Schwingfest auf das nächste Jahr während das Schützenfest definitiv stattfindet. Der Grossanlass wird aber aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Sommer dezentral durchgeführt.