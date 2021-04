Firmengründung wegen Klimaschock

Das Schweizer Unternehmen Climeworks wurde 2009 von den ETH-Doktoranden Christoph Gebald und Jan Wurzbacher gegründet. Als Bergliebhaber waren die beiden Studienkollegen schockiert vom Rückzug der Gletscher und dem sichtbaren Klimawandel. Mittlerweile hat Climeworks 130 Mitarbeitende und betreibt 14 Anlagen. In Island wird die Anlage «Orca» jährlich 4000 Tonnen CO₂ aus der Luft filtern. Eine Anlage bei Coca Cola in Hinwil nutzt das gewonnene CO₂ für die Kohlensäure in den Sprudelgetränken.